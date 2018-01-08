На Закарпатье в Рождество дети отравились алкоголем: двое в реанимации

В селе Драгово Хустского района Закарпатской области трое детей получили алкогольное отравление, двое из них попали в реанимацию.

Национальная полиция Закарпатской области сообщает, что 7 января в больницу были доставлены двое детей тринадцати лет. Отмечается, что дети отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые.

Сейчас состояние одного из мальчиков тяжелое, он находится в реанимации. Второй находится на лечении в детском отделении, у него врачи диагностировали средней тяжести алкогольное отравление.

При этом ночью 8 января в больницу был доставлен еще один 13-летний мальчик из этого же села. Он находился в бессознательном состоянии и тоже был помещен в реанимацию.

В полиции отметили, что родители всех детей понесут административную ответственность.