Петр Порошенко внес изменения в декларацию о доходах

Президент Украины Петр Порошенко внес в декларацию доход в размере 1 млн 29 тыс. 785 грн — это проценты от вкладов в Международном инвестиционном банке. СМИ сообщают, что конечным бенефициаром банка является сам Порошенко.Существенные изменения можно заметить в Едином государственном реестре деклараций, где Петр Порошенко указал проценты по трем вкладам в банке: 616,309 тысяч гривен, 328,698 тысяч гривен и 84,778 тысяч гривен.Всего по итогам января-сентября 2017 года Международный инвестиционный банк получил 78,364 млн грн чистой прибыли, то есть в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.Журналисты, со ссылкой на данные Национального банка сообщают, что по состоянию на 1 января 2017 года основным акционером Международного инвестиционного был Петр Порошенко — ему принадлежат 60% акций финансового учреждения.Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры президента: первый заместитель председателя фракции партии «БПП» Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський и глава ООО «Днепропетровский опытный завод «Энергоавтоматика», председатель наблюдательного совета ЧАО «Иста Центр» Олег Зимин (оба — по 9,9008%).Также акциями банка владеют сын президента Украины Алексей Порошенко (0,0061%), жена Гладковского — Юлия Гладковская (0,000001%) и Екатерина и Сергей Ворушилина (2,5994% и 2,5984% соответственно).