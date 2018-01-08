Пожар в ангаре на севере столицы потушен

Пожар в металлическом здании на севере Москвы ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.

Как ранее сообщалось, сообщение о пожаре в металлическом ангаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях московского ГУ МЧС в 00:52. Огнем было охвачена площадь 100 квадратных метров.

Ранее источник ТАСС сообщил, что ангар находится на территории овощебазы. В результате возгорания обрушилась полностью кровля здания.

Как отмечается, возгорание было ликвидировано в 01:43 мск. Людей в здании не было. В результате инцидента никто не пострадал.