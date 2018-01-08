Разработчик антивирусов предупредил организаторов Олимпиады о возможных кибератаках

Компания-разработчик антивирусного программного обеспечения McAfee предупредила организаторов Олимпийских игр в Пхенчхане о возможных хакерских атаках. Об этом сообщает BBC.
По информации издания, организаторы Олимпиады уже получили письма, зараженные «троянами». Сообщения пришли с IP-адреса в Сингапуре, в них содержались призывы открыть документ на корейском языке. Хакеры пытались получить пароли и финансовые данные.
«Хакеры пытались обмануть получателей, указывая, что электронные письма пришли из Национального контртеррористического центра Южной Кореи, который в то время проводил антитеррористические учения в регионе», — сказано в сообщении.
В McAfee заявили, что ожидают увеличения кибератак с использованием темы Олимпиады.
Напомним, в ноябре в Киберполиции заявили о массовом распространении нового вируса.
Фото: iSport.ua