Рики Мартин поговорил о семье на "Золотом глобусе-2018": "Я хочу еще четыре пары близнецов"

Джван Йосеф и Рики Мартин

Несмотря на активную подготовку к свадьбе, Рики Мартин не смог пропустить ежегодную церемонию вручения премии "Золотой глобус". Появился на красной дорожке 46-летний известный музыкант и актер не один, а со своим женихом Джваном Йосефом. Однако после нескольких сделанных кадров Рики оставил возлюбленного, чтобы пооткровенничать с журналистами.

Сначала Мартин рассказал о своих девятилетних мальчиках-близнецах Валентино и Маттео, с которыми, кстати, прекрасно ладит его партнер.

Они невероятные. Они, возможно, сейчас смотрят эфир и видят меня. Люблю вас, Тино и Тео!

– сказал Рики, глядя прямо в камеру.

Джван Йосеф и Рики Мартин

На вопрос журналистки, планирует ли артист еще детей, он ответил следующее:

Я хочу еще четыре пары близнецов,

– с радостью заявил Рики Мартин.

Да, мне бы очень хотелось иметь большую семью. Но в данный момент у меня много работы и плюс я готовлюсь к свадьбе. Мы хотим сначала покончить с этими делами, а уже потом будем готовиться к усыновлению детей,

– объясняет Рики.

Напомним, что у Мартина, который отпраздновал свой день рождения в канун католического Рождества, совсем недавно завершились съемки в сериале "Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче" (American Crime Story). Рики Мартину досталась роль любовника Версаче Антонио Д'Амико. Самого модельера исполнил Эдгар Рамирес, а Пенелопа Крус сыграла сестру дизайнера Донателлу.

Джван Йосеф и Рики Мартин с детьми