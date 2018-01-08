Россиянам запретили выбрасывать окурки из окон поездов и автомобилей

Россиянам запретили выбрасывать окурки из окон поездов или автомобилей.

Такое постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В документе сказано: «В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог запрещается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта».

Кроме того, документ запрещает курение «вне специально оборудованными местами и выполнять работы с применением открытого огня на хлебных массивах и вблизи них, а также у скирд сена и соломы».

Также, владельцев земельных участков обязывают регулярно убирать мусор и косить траву, запрещают выжигать траву и разводить костер рядом с автомобильными и железнодорожными путями.