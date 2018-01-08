«Russia out of Crimea»: В США и Москве провели акцию в поддержку Крыма

Вчера в Москве и Чикаго активисты провели совместную параллельную акцию-флешмоб, в ходе которой выступили за прекращение военных действий в Сирии и в поддержку аннексированного Крыма.

Участница мероприятия в Москве Вера Лаврешина сообщила, что в активисты вышли в том числе с плакатами: «Остановите войну в Сирии, Украине, Грузии» и «Террористы — не мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля».

В то же время в Чикаго участники акции в характерных украинских рождественских костюмах выступили с призывом: «Russia out of Crimea». В США активистов собрал Дэвид Турпин.

Лаврешина добавила: «Дэвид из Чикаго предложил нам участие во флешмобе (кругосветном) за Сирию без Асада и Путина, что мы и сделали здесь, в Москве на Земляном валу, — а он в ответ привел украинских активистов с „жовто-блакитным“ прапором, и они выступили за украинский Крым. Удивительно, они — там, а мы — тут, в одной акции!».

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