«Шандарахнуло серьезно». Донецк и Макеевка содрогнулись от взрыва, бои не стихают

Временно оккупированные боевиками Донецк и Макеевка жалуются на продолжающиеся боевые действия, которые не стихают весь вечер сегодня, 7 января. Об этом в социальных сетях пишут местные жители.

По их данным, особо напряженная ситуация сложилась на севере Донецка — там не утихают обстрелы. «20.37 к Дф В Різдво абезянам не йметься… ДАП — танк (десь 2–3 хвалини періодика), стрілецьке та гранатомети… не дуже щільно, алє ж», — пишут комментаторы.

«Гвардейка, Бутовка, тяжелое мощно сторона АП -- Спартак--- ЯБП», — добавил другой автор.

«Донецк Крытый-набережная…че-то как-то непонятно. одиночные как будто кто-то мебель роняет в стороне ЯБП», — пишут пользователи.

«Сегодня весь день так, по 2–3 шкафа роняют», — уточнил еще один очевидец.

При этом дончане и макеевчане отмечают, что около 20:30 их города потряс довольно мощный взрыв или залп. «20:25 к #Макеевка Кировский район, шандарахнуло серьезно, аж подпрыгнула», — сообщила местная жительница.

Также некоторые очевидцы пишут, что взрывов было несколько. «21 трижды хорошо так бабахнуло. с раскатами — север 20–19 к», — отметил комментатор.

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