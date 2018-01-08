Смертельная «Дрель»: новое супероружие в 2018 году пополнит арсенал Российской армии

Авиабомба «Дрель» может быть взята на вооружение армией РФ уже в 2018 году.

Об этом в интервью Интерфаксу рассказал Владимир Лепин, генеральный директор концерна «Техмаш».

По его словам, по заказу Минобороны РФ с 2016 года проводятся государственные испытания нового базового образца планирующей бомбовой кассеты калибра 500 килограммов в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами – авиационной бомбы «Дрель». Уже в этом году новое грозное оружие может поступить на службу в армию РФ. Вот его характеристики:

Напомним, впервые об авиационной бомбе «Дрель» шла речь на форуме «Армия-2016».