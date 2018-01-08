СМИ: День рождения Ким Чен Ына не отмечают в КНДР

В понедельник главе КНДР Ким Чен Ыну исполнилось 34 года. Граждане страны эту дату не празднуют, сообщили в агентстве «Ренхап».

Дни рождения его предшественников, отца и деда, в свое время отмечались на государственном уровне. Восьмое января 1984 года — дата рождения нынешнего главы Северной Кореи. Его возраст официально нигде не упоминается, пишет газета.

Ким Чен Ын пришел к власти в 2011 году после смерти отца. Руководство страной, по законам КНДР, должно передаваться «от отца к сыну» для непрерывности политики государства. Врачи Южной Кореи, опираясь тембр голоса северокорейского лидера во время новогоднего обращения, установили, что политик может иметь проблемы с почками.