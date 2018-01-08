СМИ назвали имя задержанного по подозрению в убийстве Ноздровской

Задержанный полицией подозреваемый в убийстве адвоката Ирины Ноздровской оказался отцом Дмитрия Россошанского, который был осужден к семи годам тюрьмы за убийство в ДТП сестры Ноздровской Светланы Сапатинской.

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что имя задержанного Россошанский Юрий Викторович, 1954 года рождения. Он является отцом Дмитрия Россошанского, сбившего насмерть в сентябре 2015 года Сапатинскую. Являясь племянником на тот момент председателя Вышгородского районного суда, Дмитрий едва не избежал наказания и только благодаря усилиям адвоката Ирины Ноздровской все же был осужден к реальному тюремному сроку.

На данный момент его дело находится на апелляции. Адвокат утверждала, что неоднократно получала угрозы от семьи Дмитрия Ноздровского.