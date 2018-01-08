СМИ сообщили, что убийца Ноздровской пойман и сознался в преступлении

Подозреваемый в жестоком убийстве юриста Ирины Ноздровской задержан и уже успел дать признательные показания в содеянном.

Такую информацию сообщил на своей странице в соцсети журналист Айдер Муждабаев. По его словам, убийцей оказался близкий родственник Россошанского. Журналист пишет: «Не люблю непроверенные новости, но в данном случае, учитывая общественный резонанс, рискну поделиться полученной мной неофициально информацией о расследовании убийства Ирины Ноздровской. Как мне сообщили люди, осведомленные о ходе следствия, убийца изобличен. Им оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру и затем благодаря упорству Ирины приговоренного к уголовному наказанию».

Также он добавил, что его источник сообщил, что убийца сознался под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции. При этом Муждабаев отмечает, что не готов утверждать, что эта информация правдива, так как проверить ее с нескольких источников нет возможности.

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