СМИ: Встреча по РСМД может состояться в январе-феврале

Встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона может состояться в январе-феврале. Об этом сообщил портал BuzzFeed.

В этот же период намечены переговоры Вашингтона и Москвы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Беседа помощника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера так же запланирована на январь или февраль текущего года. Последний сообщал о своем намерении встретиться с российским коллегой еще в декабре 2017 года.

Встреча Шэннона и Суркова последний раз прошла в Хельскинки, Финляндия. Обе стороны не добились полного решения каких-либо проблем между двумя державами, но прояснили позиции Вашингтона и Москвы по ряду вопросов. Переговоры по РСМД ранее анонсировал генсек США Рекс Тиллерсон в интервью CNN.