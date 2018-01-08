Спортивный директор "Зальцбурга" подтвердил интерес "Локомотива" к Даббуру

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Спортивный директор австрийского футбольного клуба "Зальцбург" Кристоф Фройнд подтвердил, что московский "Локомотив" интересуется нападающим Мунасом Даббуром, заявив, что предложения от столичной команды пока не поступало.

В текущем сезоне 25-летний футболист сборной Израиля провел за "Зальцбург" 31 матч во всех турнирах, отличился 17 раз.

"Со стороны "Локомотива" есть интерес, но конкретного предложения мы не получили, - сказал Фройнд, которого цитирует kurier.at. - Если нам предложат 15 миллионов евро или более, мы можем начать переговоры, но мы не намерены отпускать игроков основного состава".

Даббур ранее защищал цвета тель-авивского "Маккаби", швейцарского клуба "Грассхоппер".

Кроме того, по данным СМИ, "Зальцбург" отклонил предложение московского "Спартака" по хорватскому защитнику Дуе Чалета-Цару в размере 12 миллионов евро. "Мы не продадим его в зимнее трансферное окно", - подчеркнул Фройнд.

В нынешнем сезоне 21-летний хорват сыграл 33 матча за "Зальцбург" и забил один гол.