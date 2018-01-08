Стало известно о смерти бывшего зятя Тимошенко Шона Карр

Ппервый зять лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко 49-летний байкер и музыкант, лидер группы Death Valley Screamers Шон Карр скончался.

Отмечается, что о смерти бывшего мужа Евгении Тимошенко на своей странице в соцсети сообщил украинский байкер Александр Сирота, входящий в клуб «Падонки».

Так, он написал: «Сегодня умер наш одноклубник Шон Карр! Светлый Человек и настоящий Падонок! RIP. Покойся с Миром Брат!». При этом причина смерти Карра не называется.

Напомним, Шон Карр и Евгения Тимошенко поженились в 2005 году, развелись в 2012.