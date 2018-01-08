Сын Трампа назвал причину пожара в небоскребе отца

Сын президента США Дональда Трампа Эрик в своем аккаунте в твиттере, что пожар в Трамп-тауэр был «небольшим возгоранием электрического происхождения».

При этом Эрик Трамп похвалил городских пожарных, назвав их «настоящими героями». В то же время, пожарная служба Нью-Йорка подтвердила, что ее сотрудники находятся на месте возгорания в Трамп-тауэр.

Также, в ведомстве заявили, что получили вызов около 07:00. На снимках с вертолета видны пожарные на крыше здания и дым, исходящий из угла высотки. Отмечается, что пострадали двое человек. В здании находятся люксовые апартаменты и офисы.