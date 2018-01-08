Трамп начинает рабочий день позже, что посмотреть телевизор и написать в Твиттер

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) начинает свой рабочий день позже, чем его предшественники. Утреннее время, которое от забирает у работы, он тратит на просмотр телевизора и Твиттер, сообщает Axios.Работать Трамп начинается около 11 часов утра, поэтому он проводит гораздо меньше встреч во время рабочего дня. Данные основаны на копиях частного графика Трампа, полученных через инсайдеров. Первая часть дня Президента получила название «исполнительное время». Согласно графику, он проводит его в Овальном кабинете Белого дома, и обычно он проводит его в одиночестве, просматривая телепрограммы и делая посты в Твиттер.В 11 утра там же проходит брифинг, а затем до вечера Трамп занимается рабочими вопросами. Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что утренние часы Трампа – «это смесь времени отдыха и управления, и в это время он всегда созванивается с персоналом, членами Конгресса, членами кабинета министров и иностранными лидерами».«Президент является одним из самых больших трудоголиков, которых я когда-либо видела. Многие журналисты неоднократно отмечали, что они хотят, чтобы он замедлился, потому что иногда за ним не успевают», - отметила Сандерс.