Трамп-тауэр охватил пожар

Три человека получили ранения при небольшом электрическом пожаре в Трамп-тауэр, где с начала понедельника в воздух вздымался столб дыма. На месте, над тушением пламени, работали аварийные бригады.По словам представителя пожарных Нью-Йорка, Секретная служба первая заметила пожар и предупредила администрацию зданий, которые вызвали 911 незадолго до восхода солнца. В течение примерно часа пожарные команды потушили то, что представитель FDNY назвал «быстрым, легким и рутинным» пожаром на крыше роскошного здания на Пятой авеню в Манхэттене.По словам властей, эвакуации не было, но два гражданских лица и пожарник получили незначительные травмы. Президент Трамп, у которого есть пентхаус-кондоминиум в Трамп-тауэр, находился в Вашингтоне в понедельник, согласно его публичному графику.«Огонь не проник в здание, он произошел на крыше, - написал пожарный отдел в Твиттере . - Пламя выходило из вентиляционных отверстий, без дыма или огня внутри».Манхэттенский небоскреб носит имя президента Трампа, который имеет там аппартаменто, хотя сам живет в Белом доме.