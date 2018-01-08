На днях в Днепре несколько неизвестных мужчин ворвались в Свято-Троицкий кафедральный собор УПЦ (МП), где начали выкрикивать обвинения в адрес священослужителей.

Вчера они выложили на YouTube запись своего визита. Под видео напоминается об инциденте в Запорожье, где священник УПЦ (МП) отказался отпевать погибшего ребенка, крещенного в УПЦ КП.

При этом молодые люди зачитывают слова из Евангелия о том, как Иисус Христос изгонял торговцев из Иерусалимского храма, после чего кричат «Торговцы Богом, вон из церкви!».

Далее они мужчины выходят их храма. В момент данной акции кроме них, в соборе находилось лишь несколько человек.

Embedded video for В Днепре неизвестные устроили акцию протеста в храме УПЦ (МП)

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