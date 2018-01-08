В Европе рассказали, когда Украина станет членом ЕС

В связи с серьезным кризисом, который переживает Европейский Союз, Украине не стоит рассчитывать на вступление “большую европейскую семью в ближайшие годы”. Об этом заявил представитель организации “Украина в Европе” (базируется в Париже) Владимир Посельский.По его словам, если в обозримом будущем в ЕС примут решение о приеме нового члена, то это будет одна из Балканских стран.Эксперт отмечает, что на практике Украина может подать заявку хоть завтра, но ЕС отвергнет ее по причине того, что наша страна не соответствует ряду критерий членства в Европейском Союзе.По некоторым данным, вопрос расширения состава ЕС может быть отложен вплоть до 2025 года.