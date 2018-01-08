В Италии перевернулся школьный автобус, 23 ребенка получили травмы

На севере Италии перевернулся школьный автобус, в результате чего 23 ребенка госпитализированы.

Итальянские спасатели сообщают, что ДТП произошло сегодня днем на автомагистрали в провинции Мантуя. В автобусе на момент аварии находились около 50 учащихся местной школы, возвращавшихся с занятий.

По предварительным данным, у водителя внезапно ухудшилось самочувствие, что и послужило причиной аварии. Все пострадавшие на машинах скорой помощи доставлены в больницу. Серьезных травм никто из них не получил.