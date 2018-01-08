В Литве усилят группировку НАТО

Группировку Североатлантического альянса в Литве решено усилить 250 французскими военнослужащими.

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на слова пресс-секретаря Министерства обороны Литвы Асты Галдикайте. Согласно ее заявлению, французские военнослужащие сформируют одну из маневренных рот батальона под командованием ФРГ. Помимо этого, в Литву из Франции, как ожидается, уже в январе текущего года будут переброшены танки Leclerc и боевые машины пехоты (БМП) VBCI.

Ранее стало известно, что четыре истребителя F-16 Fighting Falcon Военно-воздушных сил (ВВС) Дании сменят летчиков из США на дежурстве в Прибалтике в рамках миссии воздушной полиции военно-политического блока.