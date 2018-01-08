В порт Одессы зашел американский эсминец Carney

Сегодня утром у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64.

Отмечается, что он стал первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в 2018 году.

По предварительным данным, эсминец пробудет в Одессе до 11 января 2018 года.

Командование 6-го флота ВМС США сообщает, что целью визита корабля является проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепления комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

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