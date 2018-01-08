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» » В России в многоэтажке произошел масштабный пожар: появилось яркое видео

В России в многоэтажке произошел масштабный пожар: появилось яркое видео


Добавлено: 08 янв 2018 в 20:14, Категория: Украина

Сегодня в российском городе Тюмень загорелась многоэтажка. Так, из многоквартирного дома были эвакуированы 130 человек, спасено 25 человек, трое из них дети.

При этом есть один пострадавший. Сообщается, что жителя дома, отравившегося продуктами горения, уже госпитализировали.

На данный момент, пожарные продолжают тушить дом. Известно, что одной из возможных причин сильного пожара могла стать пластиковая обшивка многоэтажки.

По предварительной информации, тушить дом отправились пожарные расчеты со всего города.


Фото:
В России в многоэтажке произошел масштабный пожар: появилось яркое видео

Видео:


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Добавлено: 08 янв 2018 в 20:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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