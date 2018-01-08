Сегодня в российском городе Тюмень загорелась многоэтажка. Так, из многоквартирного дома были эвакуированы 130 человек, спасено 25 человек, трое из них дети.

При этом есть один пострадавший. Сообщается, что жителя дома, отравившегося продуктами горения, уже госпитализировали.

На данный момент, пожарные продолжают тушить дом. Известно, что одной из возможных причин сильного пожара могла стать пластиковая обшивка многоэтажки.

По предварительной информации, тушить дом отправились пожарные расчеты со всего города.

Embedded video for В России в многоэтажке произошел масштабный пожар: появилось яркое видео

Embedded video for В России в многоэтажке произошел масштабный пожар: появилось яркое видео

Embedded video for В России в многоэтажке произошел масштабный пожар: появилось яркое видео

Embedded video for В России в многоэтажке произошел масштабный пожар: появилось яркое видео

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