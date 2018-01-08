В России замахнулись на возврат в состав РФ половины Украины

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Украина должна быть готова отказаться от Харьковской, Днепропетровской областей, Донбасса и других переданных ей в советское время территорий.

Так, комментируя намерение Украины признать СССР оккупантом он заявил: «Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины».

Напомним, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Киеву нужно вести работу по признанию пребывания Украины в составе СССР «большевистской и коммунистической оккупацией». Кроме того, Вятрович добавил, что современная Украина должна заявить о том, что является преемницей УНР, которая существовала в 1917—1921 годах.