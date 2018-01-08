В США спецпрокурор Мюллер готовит допрос президента Трампа

Команда юристов президента США Дональда Трампа рассматривает возможность его допроса спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках расследования о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.

Источники отмечают, что по информации источников телеканала, адвокаты Трампа вместе с представителями ФБР обсуждают в каком формате может быть проведена данная беседа, а также ее тема, продолжительность и место.

Другие источники отмечают, что они также пытаются найти компромисс, который позволит избежать допроса Мюллером американского президента.