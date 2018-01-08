В Запорожье в детской больнице произошло задымление

В Запорожье в отделении детской интенсивной терапии больницы № 5 Хортицкого района произошло короткое замыкание электропроводки с задымлением.

В ГСЧС отметили, что в результате инцидента дети не пострадали. Отмечается, что информация о задымлении поступила в службу спасения «101» в 01:22 от медперсонала.

На момент происшествия в помещении находилось 11 младенцев в кувезах (инкубаторах). Эвакуация из здания не проводилась, поскольку младенцы находились под вакуумом, и их жизни ничего не угрожало.

Спасатели отключили электроэнергию в помещении, однако, это не повлияло на работу аппаратов, поскольку каждый из них имеет свой блок питания, и проветрили помещение от дыма.

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