Власти РФ планируют вмешательство в выборы в Конгресс США

Россия и другие страны пытаются подорвать выборы в США и следующее крупное вмешательство запланировано на ноябрь 2018 года, когда в США пройдут выборы в Конгресс.

Такое заявление сделал вчера глава ЦРУ Майк Помпео. Он отметил: «Да, я продолжаю беспокоиться не только о русских, но и о других усилиях. У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию».

Так, американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентские выборы в 2016 году, пытаясь помочь президенту Дональду Трампу победить, взломав и выпустив электронные письма, подорвавшие имидж кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, и распространяя пропаганду в социальных сетях, отмечает агентство.