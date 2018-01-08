Во Львове прошел марш звездочетов

В центре Львова участники XII фестиваля «Вспышка рождественской звезды» прошли маршем звездочетов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Львова.

В марше приняли участие творческие коллективы из Польши, Беларуси, Турции и Словакии, а также местные жители и гости города.

«Поздравляем вас, что вы нас не обошли и к нам пришли. Я так понимаю, что собрались все лучшие колядники со всей Украины. Чтобы вы не были голодны, то мы всю ночь пекли пампушки», — сказал мэр Львова Андрей Садовой.

Напомним, в июле прошлого года в Киеве прошел крестный ход УПЦ-КП.

Фото: пресс-служба горсовета Львова