Военные инженеры ЮВО наводят паромную переправу через реку «Северский Донец» для ликвидации коммунальной аварии в Белокалитвинском районе Ростовской области

Военнослужащие понтонно-переправочного взвода инженерной бригады Южного венного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, приступили к наведению паромной переправы через реку «Северский Донец» в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Военный паром обеспечит защиту от провисания трубопровода длиной более 300 метров. Длина паромной переправы составит более 60 метров.

К специальным задачам привлечено более 50 военнослужащих и задействовано более 20 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе плавающий транспортер средний (ПТС-2), буксирно-моторный катер (БМК-460), скоростная надувная лодка (СНЛ-8), экскаватор, а также береговые и речные звенья на базе автомобиля КамАЗ.

Справочно:

6 января, около 15:00 произошла коммунальная авария в посёлке Заречном, расположенном в Белой Калитве. Известно, что она случилась из-за прорыва водовода.