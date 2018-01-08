Волонтер: На Светлодарской дуге «третья сила» наказала боевиков

Известный украинский волонтер и блогер Юрий Мысягин сообщил, у бойцов ВСУ на Светлодарской дуге с самого Нового года не было ни одного спокойного дня, так как боевики не прекращали провокаций.

Мысягин пишет: «Стрекотня по нашим передовым позициям сменяла минометы и обратно». Также, он уточнил, что «третья сила» наказала оккупантов. Волонтер добавил: «Сегодня пришла информация, что в ближайшую от Светлодарской дуги больницу доставлены несколько „подбитых о***оченцев“».

По его словам, боевики уверены, что их «наказала» 54-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Мысягин отметил: «Но мы же им не верим. Брехня это все. Мы четко соблюдаем перемирие».

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