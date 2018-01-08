Житель Огайо ограбил банк, чтобы купить невесте обручальное кольцо

В Огайо на днях прошло судебное заседание по делу 36-летнего Дастина Ф. Педерсена, который обвиняется в грабеже банка.По словам детектива Шона Гилла, грабитель зашел в банк, будучи одетым в куртку, белые перчатки, оранжевую шапку и очки. Он передал кассиру записку с требованием отдать 20 тысяч долларов и добавил, что у него при себе есть взрывное устройство. Когда кассир отдала мужчине первую часть денег – около 9 тысяч – он схватил их и сбежал.Как сообщили полицейские, меньше, чем через час подозреваемый купил в ювелирном магазине обручальное кольцо стоимостью 4500 долларов для своей невесты.Дастина Педерсена задержали не сразу, а только через неделю, когда произошло еще одно ограбление банка – теперь уже другого и на другой улице. Но, по словам следователей, мужчина отрицает свою причастность ко второму инциденту – он только признает, что грабитель, судя по видеозаписи с камер наблюдения, очень похож на него.В ожидании следующих слушаний Дастин Педерсен находится в тюрьме, с залогом в размере 250 тысяч долларов.