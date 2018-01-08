Жуткое ДТП шокировало жителей Львова

В день празднования Рождества во Львове произошло крайне серьезное ДТП. Женщина, находившаяся в состоянии наркотического опьянения сбила сотрудника полиции и протащила его на капоте около 500 (!) метров.Об этом сообщает управление полиции во Львовской области в социальной сети Facebook.Отмечается, что женщина выехала на трамвайную полосу встречного движения на улице Генерала Чупринки. Ее остановили патрульные, однако вместо того, чтобы предъявлять документы, женщина решила скрыться с места. Сперва она сбила одного инспектора, его от удара отбросило в сторону. После, вывернув рулем, сбила второго и провезла его на капоте, сбросив на большой скорости.Пострадавший сотрудник полиции был доставлен в больницу. Виновница происшествия скрылась с места преступления, однако спустя несколько часов правоохранительные органы установили ее личность и произвели задержание.В сообщении полиции говорится, что ДТП устроила 26-летняя девушка, ранее неоднократно нарушавшая правиладорожного движения.