16-летняя Кайя Гербер дебютировала на обложке Vogue

Кайя Гербер

Да, Кайя Гербер уже становилась героиней cover story популярного глянца Vogue (в 2016 году), но тогда позировала для обложки юная модель не одна, а со своей знаменитой мамой Синди Кроуфорд. О сольном же дебюте на обложке парижской версии "библии моды" 16-летняя Кайя рассказала сегодня: знаменитость снялась для февральского выпуска журнала.

Для знаковой фотографии Гербер позировала в интересном мини-платье от Saint Laurent с розовым объемным верхом и черным обтягивающим низом. Эпатажа образу модели добавили высокие сапоги, украшенные страусиными перьями, и большие аксессуары геометрических форм.

Я могла о таком только мечтать! Спасибо всем, кто работал над этой обложкой. Вы сделали меня самой счастливой девушкой на свете,

— прокомментировала кадр на своей странице в Instagram Гербер, ставшая главной звездой Недель мод прошлого года.

Кстати говоря, Кайя обогнала свою маму на четыре года: Синди Кроуфорд пригласили сняться для обложки Vogue только в 20 лет.

Модельная карьера Гербер складывается более чем удачно. Все прекрасно у нее и в личной жизни: в конце прошлого года инсайдеры утверждали, что модель закрутила роман с сыном актрисы Пэтси Палмер (которая давно дружит с Кроуфорд) — Фентоном.

Синди Кроуфорд и Кайя Гербер на обложке Vogue