Белый дом: Трамп будет переизбираться на пост президента США в 2020 году

Американский лидер Дональд Трамп готов к борьбе за пост президента в в 2020 году. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

По его словам, независимо от того, кто будет в конкурентом Трампа в избирательном бюллетене, им придётся столкнуться с президентом, у которого есть рекордные достижения за рекордное время.

При этом заместитель пресс-секретаря отметил, что ему неизвестно, видел ли президент США речь телеведущей Опры Уинфри на 75-й церемонии «Золотой глобус», прошедшей накануне. Он заявил, что команда Трампа приветствует любой вызов, будто то Уинфри или кто-либо еще.

Восьмого января телеведущая была награждена «Золотым глобусом» за вклад в кинематограф. В своей речи Уинфри заявила, что американские СМИ в последнее время подвергаются нападкам с самых верхов властей.