Боевики задержали в ОРДЛО еще одного ученого-историка

В начале сентября на оккупированной территории Донетчины боевики задержали еще одного украинского ученого-историка.

Волонтер Сергей Козяк на своей странице в соцсети сообщил: «Еще в 2014 году, он был в подвале у террористов, но благодаря разным контактам и всеобщей неразберихи его отпустили. За время его плена, дом разграбили. Вот так, одинокий пожилой преподаватель истории и философии остался без средств к существованию. Мы эвакуировали его в Киев, дали деньги на первое время, купили мобильник и разную мелочь».

Козяк добавил, что ученый не смог найти работу в Украине и вернулся на оккупированную территорию, где снова был задержан. Волонтер добавил: «Нормальную Работу он не нашел, денег снимать жилье не было, бои в родном городе стихли и через год скитаний, от безысходности вернулся домой, где продолжил заниматься преподавательской деятельностью и писать статьи об российской оккупации и ее последствиях. В начале сентября прошлого года его снова арестовали и держат в СИЗО Донецка по сей день».

Козяк отметил, что просит всех помочь освобождению преподавателя, имя которого из соображений безопасности пока не называется.

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