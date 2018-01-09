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Бомбардировки Сирии как доказательство: Трамп все-таки не сумасшедший?


Добавлено: 09 янв 2018 в 04:44, Категория: Новости на сегодня
Бомбардировки Сирии как доказательство: Трамп все-таки не сумасшедший?

Спустя год в США не утихают споры вокруг фигуры главы государства. По прошествии времени в этом диспуте времени сместились акценты — уже мало кто вспоминает о так и не доказанных связях президента с Россией.

Вместо этого журналисты и политические оппоненты дружно задаются более глобальным вопросом — не теряет ли разум 45-ый американский лидер?

Впрочем, для критиков Трампа, второй год подряд пытающихся сделать себе имя на «расследованиях» с кричащими заголовками, это не вопрос, а скорее утверждение, которое никто не ставит под сомнение. Умственную неполноценность президента-республиканца всерьез обсуждают на страницах крупнейших периодических изданий, в студиях популярных телепередач и даже на лекциях профессиональных психиатров. Отдельные горячие головы умудряются писать целые тома, которые посвящены исключительно этой самой злободневной проблеме современности.

Обсуждение политической жизни современных Соединенных Штатов следовало бы, конечно, отдать на откуп самим американцам, которые буквально сметают с полок новую книгу публициста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», а президент, в свою очередь, посвящает творению журналиста серию гневных сообщений на странице в Twitter, называя себя «стабильным гением».

Однако в дискуссию решила вмешаться Никки Хейли, занимающая должность постоянного представителя США в ООН. По ее мнению, обвинения в недостаточных интеллектуальных способностях главы американского государства не имеют под собой оснований. К этому выводу дипломат пришла, основываясь на якобы многочисленных достижениях администрации Трампа во внешней политике за первый год работы. К успешным направлениям американской дипломатии Хейли отнесла Северную Корею, руководству которой удалось «дать четкий сигнал», и Иран, который президент вовремя обозначил как источник угрозы.

Разумеется, представитель США в крупнейшей международной организации также не могла не отметить Сирию. Удивительно, но на этот раз арабская республика была упомянута не в контексте победы над ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории России — ред.), которую в последнее время приписывают себе различные официальные лица из стран международной коалиции. «Был ли он слабоумным, когда мы дали сдачи Сирии и сказали «нет химическому оружию?», — вопрошает Хейли, видимо, подразумевая, что ответ очевиден. «Мы должны быть реалистами и осознать тот факт, что каждый человек — независимо от расы, религии и политической партии — кто любит нашу страну, должен поддерживать этого президента», — заключила она.

Таким образом, для широкой общественности прояснились внешнеполитические приоритеты США. Среди них борьба с терроризмом если и присутствует, то явно не значится в числе первых, иначе вряд ли дипломатический работник высокого ранга умолчал бы о ней. Вместо этого подчеркивается роль Белого дома в противостоянии действующему сирийскому правительству.

Указание Хейли на то, что «кровавый режим» якобы перестал применять химическое оружие под давлением Вашингтона, не заслуживает внимания, потому что слова «Асад должен уйти» звучат из уст представителей политического истеблишмента западных стран практически всегда, когда речь заходит о Сирии. В частности, как бомбардировка самолетами международной коалиции находившейся под контролем боевиков ИГИЛ* Ракки, в результате которой погибли и пострадали тысячи мирных жителей, помогла бы предотвратить использование правительственными войсками оружия массового поражения, даже если представить, что подобные намерения были? Непонятно в этой связи, в чем же заключается прорыв США.

Неизвестно, насколько наступивший год будет богат на подобные «успехи» американцев. По-видимому, придется придумывать новые достижения, оправдывающие непредсказуемость действий Дональда Трампа как на международной арене, так и внутри страны. Наиболее вероятно, что послужной список президента придется пополнять не за счет Сирии — разгром террористов на территории арабской республики никто не ставит под сомнение, так же как и стремительность, с которой в стране восстанавливается мирная жизнь.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.



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Добавлено: 09 янв 2018 в 04:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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