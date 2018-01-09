Четвертое измерение существует: ученые нашли доказательства

В повседневной жизни мы сталкиваемся с тремя пространственными измерениями. Однако ученые давно искали доказательства существования четвертого измерения, несмотря на его физическое отсутствие. Двум командам физиков из США и Европы удалось обнаружить эффект, который оказывает на нашу реальность четвертое измерение.

Эксперименты ученых основаны на квантовой механике. В своей работе они использовали квантовый эффект Холла, за открытие которого в 2016 году была выдана Нобелевская премия.

По словам ученых, реальные физические системы, имеющие четвертое измерение, могут отбрасывать тени в более низких измерениях, также как трехмерные объекты отбрасывают двухмерные тени, по которым можно определить их настоящую форму.

С помощью экспериментов ученые смогли наблюдать проявления квантового эффекта Холла, что дает возможность когда-нибудь попасть в это четвертое измерение. Исследователи уверены, что их открытие может оказать большое воздействие на фундаментальную науку и со временем найти практическое применение.