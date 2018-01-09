Для России это будет удар: Кравчук рассказал о будущем Украины

Украина в любом случае будет считаться с интересами России даже после вступления в НАТО.

Такое заявление сделал первый президент Украины Леонид Кравчук. В частности он отметил: «Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет удар. Но она поймет, что другой Украины уже нет, что надо находить сотрудничество с той Украиной, которая есть, ее надо уважать, учитывать ее запросы. Украина будет считаться с российскими интересами. Да, нельзя пренебрегать. У России есть стратегические интересы. Давайте их обсуждать, искать пути решения. Но Украина тогда станет крепко на ноги».