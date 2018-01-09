EHF огласит вердикт трем отстраненным россиянкам в ближайшие несколько недель

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Европейская гандбольная федерация (EHF) огласит решение по делу игроков молодежной сборной России Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной, временно отстраненных из-за положительных допинг-проб на мельдоний, в течение ближайших нескольких недель, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерации.

В августе гандболистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы для игроков не старше 19 лет. В сентябре стало известно, что в допинг-пробах Скоробогатченко, Дувакиной и Дудиной, участвовавших в турнире, был обнаружен мельдоний.

"Мы ожидаем, что решение будет объявлено в течение ближайших нескольких недель", - заявили в пресс-службе EHF.

Согласно антидопинговым правилам EHF, если более двух членов команды признаны нарушившими антидопинговые правила во время соревнований под эгидой организации, компетентный орган EHF может наложить санкции на национальную федерацию и команду. А именно — автоматически дисквалифицировать команду с аннулированием результатов, запретить национальной сборной участвовать в соревнованиях EHF и оштрафовать национальную федерацию.