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Экс-президент Украины сделал скандальное заявление


Добавлено: 09 янв 2018 в 15:05, Категория: Политика
Экс-президент Украины сделал скандальное заявление
Бывший президент Украины Леонид Кравчук часто жалеет о том, что именно с его именем связано получение страной независимости, потому что ему стыдно за нынешних депутатов Верховной Рады.
Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Когда я сидел в Верховной Раде и слушал то, что "несут" отдельные народные депутаты, я где-то в душе думал: "Боже, наверное, еще рано им иметь независимость». И сейчас я слушаю и думаю, что они хотят? Когда врут, когда выдают желаемое за действительное", - отметил бывший политик.
Бывший глава государства добавил, что у человека, который стал на государственную должность, который несет полную ответственность перед народом, должен работать гуманизм, ответственность. А когда украинский чиновник начинает работать на посту народного депутата Верховной Рады, то в нем просыпается спекулянт.


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Добавлено: 09 янв 2018 в 15:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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