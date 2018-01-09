Флотские артисты побывали с новогодними концертами и представлениями в двадцати частях Приморского края

Во время праздничных дней концертные бригады Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота провели новогодние концерты в двадцати воинских частях, выступили на корвете «Совершенный», большом противолодочном корабле «Адмирал Трибуц», гвардейском ракетном крейсере «Варяг», а также в соединениях надводных кораблей и подводных лодок, дислоцированных в бухте Малый Улисс. С большим успехом прошли праздничные представления флотских артистов перед военнослужащими 5 общевойсковой армии и жителями Уссурийска.

Спектакли флотских артистов из Драматического театра ТОФ начались новогодними спектаклями и утренниками для детей военнослужащих и гражданского персонала Тихоокеанского флота в Доме офицеров флота. Артисты театра побывали с выездными новогодними представлениями в городах Фокино, Большой Камень и в авиационном гарнизоне Центральная Угловая.

Всего флотские артисты и самодеятельные коллективы учреждений культуры Тихоокеанского флота дали более тридцати концертов и спектаклей в частях и на кораблях во Владивостоке и в Приморском крае.