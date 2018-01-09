Германию обвинили в отработке «российского сценария» из-за решения по Украине.

Украинский политолог Тарас Загородний обвинил Германию в отработке «российского сценария», в частности, он отметил действия канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Поводом для заявления стал отказ Германии поставлять на Украину оружие для усиления мощи ВСУ. Загородний напомнил, что Меркель была первой, кто раскритиковал предложение о поставках на Украину товаров «двойного назначения» — которые пригодны не только для обороны, но и для атаки.

По его словам, для того чтобы мнение о ФРГ изменилось, Берлину необходимо сделать конкретные шаги, например, оказать помощь украинской армии, как это делают США, Великобритания и Канада.