Глава МИД Австрии: Антироссийские санкции не сработали

Санкции в отношении России не достигли поставленной цели. Такое мнение высказала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль в интервью для австрийского издания Kurier.

«Я могу прямо сейчас представить вам мини-доклад о международном праве и тем самым напомнить, что единственными санкциями, с помощью которых удалось добиться результата, были спортивные санкции против ЮАР», — сказала Кнайссль.

По ее словам, введенные против России санкции, которые были направлены на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики, не принесли результата.

«Они, по моим наблюдениям, оказались неэффективными, поскольку осенью 2014 года цена на нефть упала на более чем 70%. Ослабление российской нефтяной промышленности, которое задумали прежде всего США, не достигло поставленной цели. Санкции просто не сработали», — добавила глава австрийского МИД.

Ее также спросили, являются ли экономические ограничения в отношении России справедливыми. В ответ Кнайссль заявила, что «справедливость не является категорией политики».

Она не сообщила, будет ли Австрия голосовать против продления антироссийских санкций, и заверила, что страна будет действовать в гармонии с европейскими партнерами. Глава МИД Австрии сделала заявление о планируемом визите в Москву по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, но не назвала возможную дату поездки.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что антироссийские санкции должны оставаться в силе.

Фото: DiePresse.com