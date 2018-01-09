Хитрый маневр: Франция предложила России сотрудничество в обход санкций

В российском продовольственном эмбарго есть определенные "лазейки", которые могут быть использованы Францией для достижения обоюдной выгоды. Так считает Бруно Ле Мэр, начальник французского министерства экономики и финансов."Речь не идет о чем-то вроде намерений нарушить европейское санкционные законодательство. Мы, напомню, полностью придерживаемся решений, которые были приняты на общеевропейском уровне. Да и невозможно обойти все те политические механизмы, которые регулируют действие санкций. Но мы и не говорим о том, чтобы каким-то образом обойти санкции", — говорит Ле Мэр.По словам главы французского ведомства, вместо того, чтобы пытаться обойти санкции, можно сосредоточиться на "пространстве для маневра", которое существует в рамках санкций."В 2013 году Российская Федерация сняла часть ограничений, в результате чего мы смогли экспортировать в Россию французский картофель. Как итог — обе страны получили выгоду. Я говорю о чем-то подобном. То есть, мы можем искать какие-то возможности для сотрудничества, позволяющие нам торговать несмотря на санкции", — отметил Бруно Ле Мэр.Россия, напомним, ввела контрсанкции в 2014 году, запретив импорт некоторых видов продовольствия из ЕС, США, Канады, Норвегии и Австралии.