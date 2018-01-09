Хлеба украинцам не дают, но топят в шоу и новостях

Украинские власти в начале 2018 года фактически оказались в идеологическом вакууме.

Непонятно, что обещать и чем «подкармливать» украинцев. Из идеи евроинтеграции выжали максимум: получили безвиз и европейских тарифы с ценами. А что касается вступления в ЕС, то «с той стороны» отчетливо дали понять, что Украину не ждут. По крайней мере, в ближайшие лет 20–30.

Получается, что остается только идея «прочь от России»: отсюда постоянно ужесточающаяся риторика и новые ограничения для россиян.

При этом сегодня тем, которые объединили бы все украинское общество, просто-напросто нет, рассказал политический эксперт Николай Спиридонов. Если в 2014 году значительную часть общества, хотя бы больше половины, можно было объединить на военных темах, сейчас уже и того не получается, добавляет он. «На национальных, националистических идеях, я думаю, можно объединить только 20–25% населения.

Зато этот процент населения может быть более шумным, создает такой шумовой информационный эффект в тех же соцсетях, что кажется, что объединили 50% общества, хотя на самом деле 20–25% и может даже ниже.

Поэтому, на самом деле, тут таких тем, которые бы объединили общество в пользу власти, практически нет», — отмечает политолог.

Операция «Отвлечение внимания»

Единственная тема, реально объединяющая общество, — это благосостояние самого общества, повышение уровня жизни, уверен Спиридонов. Но, к сожалению для власти, ей особо нечего предъявить в этом плане. «Нет таких успехов, таких результатов. Попытаются, конечно, в предвыборный (2018) или выборный (2019) год улучшить ситуацию.

Попытаются немного поднять социалку, пенсии, минимальную зарплату. Но не особо. Потому что особых таких ресурсов нет», — говорит эксперт.

А что будет делать власть, прогнозирует он, так это постоянно отвлекать внимание украинцев различными шоу.

«Вот, например, даже когда я 31 декабря включил телевизор часов в 4–5 вечера, там транслировали очередной суд, судебное дело. На этот раз над харьковским мужчиной, который захватывал отделение почты. Постоянно нам показывают суды над кем-нибудь. Если не над высокопоставленными лицами, то хотя бы над виновниками ДТП, захватчиками. Может быть, и до грабителей дойдут…. Отвлекают внимание на поток ненужных новостей», — подчеркнул политолог.

Он рассказал, что изучал результаты качественного социологического опроса одной из компаний. И там «с некоторым ужасом увидел, что по результатам больше половины украинцев уже не помнят, что Юлия Тимошенко была премьер-министром. Просто у людей это из головы вылетело».

«Обычно главная информационная тема держится максимум неделю. Сейчас главной информационной темой стало убийство Ирины Ноздровской, которая названа известной правозащитницей. Хотя я вроде как стабильно слежу за информационным потоком, я с большим трудом узнал, сколько ей было лет. Потому что на самом деле информации о ней не много. Естественно, сейчас для власти это стало вызовом — это расследование.

Так же в первую неделю предыдущего года стала ситуация с Пашинским, когда он стрелял из ружья по прохожему на дороге, господину Химикусу.

Если сейчас спросить у населения, кто такой Химикус, его твердо мало кто вспомнит», — констатировал Спиридонов.

Денег нужно больше… Всем

В целом, вместо какой-то общей идеи, идеологии украинцам показывают калейдоскоп постоянно сменяющихся новостей, которые подаются как главная проблема, добавляет политолог.

«При всем уважении к госпоже Ноздровской, изменится ли что-то в жизни простых украинцев? Это мало их заденет. Потому что, в общем-то, расследовали или не расследовали… Конечно, приятно будет, если расследуют, но все равно это нас мало затронет, а нам это подают, как самую главную новость. Те же митинги Саакашвили.

Тоже они явно не приводят к повышению благосостояния населения — это скорее шумовой эффект. И так мы видим очень много-много шумового эффекта, много шоу, а с идеологической точки зрения нет какой-то объединяющей идеи. Вернее, идея есть, но реализовать ее, повысить благосостояние, пока не получается», — рассказал Спиридонов. Также нельзя назвать объединяющей идеей, например, антикоррупционный суд (одно из требований протестов Саакашвили): по мнению эксперта, 80% населения Украины вообще не очень четко понимает, о чем идет речь.

«Национальные идеи не катят, военные идеи — тоже не особо. Поэтому, пожалуй, каждый украинец хотел бы жить чуть лучше материально, включая даже миллиардеров — им тоже не хватает», — подытожил политолог.

Евгений Стримов