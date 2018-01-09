Ходаковский призвал жителей ОРДО к свержению Захарченко

В оккупированном Донецке опять разгорается противостояние действующего главаря «ДНР» и экс-командира батальона «Восток» Александра Ходаковского.

На собственной странице в соцсети Ходаковский заявил, что боевики «не стали на колени перед Украиной» и не встанут на колени перед кучкой прохиндеев и бандитских прихвостней Захарченко.

Не называя фамилий, Ходаковский призывает к смещению главаря «ДНР», раскритиковав нынешнее бандитское окружение и команду Захарченко, назвав их «князьями из грязи», «макеевскими прихвостнями» и «отбойщиками» криминального авторитета Донбасса Мишани Косого.

Он добавил: «Тот макеевский прохвост, сочиняющий про свою службу в иностранном легионе, тот бывший отбойщик покойного криминального авторитета Мишани Косого, тот генерал, ни дня не служивший в армии, тот герой, чей героизм проявился в многочисленных застольных битвах…».

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