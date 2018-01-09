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Игрок "Барселоны" Юмтити присоединился к клубу


Добавлено: 09 янв 2018 в 17:59, Категория: Спорт
Игрок "Барселоны" Юмтити присоединился к клубу

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити, который должен был пропустить около двух месяцев из-за травмы, во вторник принял участие в тренировке футбольного клуба, сообщает агентство Франс Пресс.

Юмтити получил травму бедра 2 декабря в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:2). Сообщалось, что 24-летний игрок сборной Франции должен пропустить около двух месяцев.

Также сообщается, что новичок "сине-гранатовых" Фелипе Коутинью, перешедший в "Барселону" 6 января из английского "Ливерпуля" за 160 миллионов евро, присутствовал на тренировке, но не принимал участия в занятии из-за травмы бедра. Ожидается, что 25-летний бразилец сможет дебютировать в составе новой команды 28 января в домашнем матче 21-го тура чемпионата Испании с "Алавесом".

Юмтити перешел в "Барселону" летом 2016 года из французского "Лиона". В нынешнем сезоне защитник провел за каталонцев 19 матчей во всех турнирах.



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Добавлено: 09 янв 2018 в 17:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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