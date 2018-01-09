Известная украинская певица выступила на главном пропагандистском канале России

Украинская поп-певица Светлана Лобода похвасталась перед своими подписчиками в социальной сети Facebook выступлением на российском "Первом канале".Соответствующая публикация появилась на официальном аккаунте певицы накануне.Лобода отметилась выступлением на рождественском концерте, который проходил в Москве. Там одна презентовала россиянам свой новый сингл, который называется "Парень".Добавим, Светлана Лобода часто подвергается критике в Украине, поскольку регулярно ездит с концертами в Россию.