В детстве, помимо того, что я училась в школе, я успевала ещё и работать. Бывало иногда пропускала уроки, и вместо того чтобы учиться, я ходила на работу. Уже на тот момент я любила камеры, так как я работала телеведущей музыкального канала. У меня все было связано почему-то с музыкой. Помимо того, что работала на телевидение, я ещё была организатором благотворительных мероприятий. Очень жаль, что я перестала этим заниматься.
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Новости » Шоу-бизнес » Лилия Четрару рассказала, чем занималась раньше
Лилия Четрару рассказала, чем занималась раньше
Добавлено: 09 янв 2018 в 05:24, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 09 янв 2018 в 05:24, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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