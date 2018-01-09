Лилия Четрару рассказала, чем занималась раньше

В детстве, помимо того, что я училась в школе, я успевала ещё и работать. Бывало иногда пропускала уроки, и вместо того чтобы учиться, я ходила на работу. Уже на тот момент я любила камеры, так как я работала телеведущей музыкального канала. У меня все было связано почему-то с музыкой. Помимо того, что работала на телевидение, я ещё была организатором благотворительных мероприятий. Очень жаль, что я перестала этим заниматься.